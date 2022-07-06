В пострадавшем от лесных пожаров поселке на Южном Урале построят спортивный зал за 152 млн рублей

В Челябинской области выбрали подрядчика для строительства универсального спортивного зала в поселке Джабык. Информация об этом опубликована на госзакупках, передает корреспондент Накануне.RU.

На аукцион поступила только одна заявка. Она соответствовала требованиям. Подрядчик готов выполнить работы за 152,2 млн рублей.

Победитель аукциона должен провести проектно-изыскательские работа, подготовить рабочую документацию, а после этого приступить к строительству спортзала. Все работы необходимо завершить до 1 июня 2023 года.

Напомним, в июле 2021 года в результате лесных пожаров пострадали поселки Джабык и Запасное. В двух населённых пунктах сгорело 78 строений, включая жилые дома, дачи, хозяйственные постройки. 6 августа президент России Владимир Путин провел в Магнитогорске совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ, а также о ходе ликвидации их последствий. На совещании губернатор Алексей Текслер доложил главе государства об оказании помощи жителям, пострадавшим от лесных пожаров, и попросил поддержке в вопросе строительства дороги до Джабыка.