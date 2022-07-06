Минфин планирует сокращение финансирования госпрограмм – Зюганов

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что правительство в новом бюджете планирует сокращение финансирования федеральных государственных программ. На пленарном заседании Госдумы председатель партии рассказал, что накануне ему удалось ознакомиться с текстом "пока секретного" обращения Силуанова (вероятно, имеется в виду планирование бюджета на 2023 год и связанное с ним выступление министра финансов в парламенте – прим. ред.).

"Из 62 программ, которые мы утвердили, 59 сократят. Как кустарник порежут, без разбора – по 20-25 млрд везде, даже с науки и оборонки. Что там за пятая колонна у Мишустина сидит?", - возмутился глава КПРФ.