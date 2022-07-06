Доля высокотехнологичной гражданской продукции в общем объеме выпуска ОПК за прошлый год составила 26,8%

Диверсификацию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и импортозамещение обсудили члены межведомственной рабочей группы коллегии военно-промышленной комиссии РФ на расширенном заседании, которое состоялось в рамках выставки "Иннопром", передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель коллегии Вячеслав Шпорт напомнил, что ориентиры программы диверсификации, принятой еще в 2016 году, остаются прежними: довести долю производства высокотехнологичной и инновационной гражданской продукции в общем объеме производства к 2025 году до 30%, а к 2030 году – до 50%.

Шпорт отметил, что в настоящий момент уже есть позитивные результаты, и привел конкретные цифры.

"Доля высокотехнологичной гражданской продукции в общем объеме выпуска ОПК за прошлый год составила 26,8% и увеличилась на 1,2% по сравнению с позапрошлым годом. Это вписывается в параметры указа президента. В разных отраслях цифры отличаются. В авиационной промышленности – 31,9%, промышленность боеприпасов и спецхимии – 28%, электроника – 17%, промышленность обычных вооружений – 22,7%, судостроительная промышленность – 23,1%. В среднем мы идем по плану", – отметил Шпорт.

Он также сообщил, что по состоянию на 1 апреля 2022 года в государственных муниципальных закупках по 44 ФЗ доля отечественной продукции составила 61,7%. По сравнению с 2020 г., рост составил более чем 5%.

"Это хороший результат", – подчеркнул Шпорт.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков отметил, что в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса и действующие "ковидные" ограничения, уральские оборонщики продемонстрировали достойные результаты – произвели продукцию на 274 млрд руб., инвестировали в модернизацию предприятий более 13 млрд.

"Продолжилась работа по диверсификации производства и наращиванию выпуска гражданской продукции. Она составляет 36%, но надо понимать, что есть предприятия, у которых уже за 50%, а есть предприятия, которые пока на нуле, потому что им пока не до гражданки, у них другие задачи", – отметил Шмыков, добавив, что уровень уральских предприятий позволяет выпускать продукцию высокого качества.