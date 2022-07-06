В Екатеринбурге прошло первое заседание Совета представителей иностранных государств

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел первое заседание Совета представителей иностранных государств. Оно состоялось на полях международной промышленной выставки "Иннопром-2022", проходящей в эти дни в уральской столице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в состав совещательного органа, созданного по инициативе Орлова, вошли 17 человек. Основными задачами станут укрепление торгово-экономических и культурных связей с зарубежными партнерами, продвижение национальной культуры и ценностей среди представителей иностранного сообщества, а также имиджа Екатеринбурга в качестве международного делового центра.

На первом заседании представители иностранных государств обсудили предварительные темы для второго заседания Совета. Среди заявленных предложений были отмечены вопросы популяризации экологической повестки среди горожан, формирования отраслевых кластеров для поддержки и развития малого предпринимательства и создания общественных пространств для студентов и молодежи. Кроме этого, большинство поддержало внесение в повестку темы "Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга: новые форматы и наследие праздника".

Как добавили в мэрии, заседания Совета представителей иностранных государств будут проходить не реже одного раза в квартал.