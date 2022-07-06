Социолог Грилль о воинах-казаках в Донбассе: фестивали подождут до лучших времен

06 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Приволжский ФО ДНР и ЛНР
крепость Чебаркуль, казак, (2016) | Фото: Накануне.RU

Социолог Грилль о воинах-казаках в Донбассе: фестивали подождут до лучших времен

Фестиваль казачьей культуры дело доброе и нужное, но есть и более важные дела, в частности, участие в специальной военное операции РФ на Украине. Об этом заявил социолог и публицист Филипп Грилль.

На днях в Нижегородской области прошел второй Фестиваль казачьей культуры Станицы Вольной. На мероприятие съехалось более двух тысяч гостей из Самары, Пензы, Чувашии, Удмуртии, а также Волгоградской и Саратовской областей.

Одни из участников рассказал, что современный казак — это прежде всего воин, в котором соединены такие качества, как защита Родины, чувство долга, ответственности и подготовка к службе. Тем не менее, большая часть казачьих отрядов предпочитают организовывать фестивали и культурно-массовые встречи вместо того, чтобы отправиться в Донбасс.

Публицист Филипп Грилль считает, что необходимо расширять добровольческое движение для участия в специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

«Фронту необходимы воины и кому, как не казакам идти на подмогу своим, уже участвующим в боевых действиях братьям? Тем более, что освобождаются русской армией и коренные казачьи земли, некогда входившие в Область Всевеликого Войска Донского. Медлить тут нечего! Все для фронта и для Победы! А фестивали подождут до лучших времен», — заявил социолог.

Напомним, что в 2014 году большинство атаманов казачьего сообщества изъявили желание направить свои войска на защиту мирного населения Донбасса, когда Вооруженные силы Украины начали бомбить территорию юго-востока страны. Они ждали одобрения со стороны властей.

Спецоперация РФ началась в конце февраля 2022 года, что послужило своего рода разрешающим сигналом для казачьих отрядов. Однако этим воспользовались лишь единицы, которые отправились в регион в качестве добровольцев.

Теги: казаки, спецоперация, донбасс, фестиваль, казачьи отряды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети