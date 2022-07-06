06 Июля 2022
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Общество В России
тюрьма, решётка (2017) | Фото: budennovsk.org

Для заключенных улучшат условия содержания

Новые правила содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных расширят их права. Приказ об утверждении опубликован на официальном портале правовой информации.
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Документ подразумевает улучшение условий содержания заключенных и расширяет перечень разрешенных вещей и доступ к ним. В частности:

• появятся специальные информационные терминалы, с помощью которых заключенные смогут получать справочную информацию, подавать жалобы, записываться на прием к врачу и даже заказывать в магазины товары и продукты;

• можно будет знакомиться с медицинской документацией, получать врачебные выписки и приобретать лекарства с последующим их хранением при себе;

• можно будет пользоваться электронной почтой;

• слепые и слабовидящие смогут прослушивать аудиокниги.

На 1 апреля 2022 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы находились 467 тыс. человек, заявила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. При этом растет количество жалоб на незаконное применение физической силы и спецсредств со стороны сотрудников.

Теги: заключенные



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