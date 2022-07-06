В ДНР уничтожены две пусковые установки системы HIMARS

ВКС России уничтожили в ДНР, в районе населенного пункта Малотарановка, две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, также уничтожены два склада боеприпасов к HIMARS.

В июне администрация США объявила о выделении дополнительной помощи Украине в размере $450 млн. Как сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, Киев, в частности, получит еще четыре установки РСЗО HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч снарядов для артиллерийских орудий.