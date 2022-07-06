Песков заявил, что в Казахстане пока не принимали решения присоединиться к санкциям

Казахстан не принимал никаких решений по присоединению к санкциям против России, заявили в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страны находятся в постоянном контакте, пока таких решений не принималось.

Также в Кремле считают, что Казахстан остается дружественной страной для России, передает РИА Новости.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан намерен соблюдать антироссийские санкции, введенные западными странами. По его словам, Путин в курсе.