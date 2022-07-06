В Британию на обучение прибыла первая группа украинских боевиков

В Британию на обучение прибыла первая группа украинских военных, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

Он сообщил, что обучат до 10 тыс. боевиков. Они пройдут курсы, основанные на базовой подготовке британских солдат. Они включают в себя обучение владению оружием, оказанию первой помощи на поле боя, полевым действиям, тактике патрулирования. Каждый курс продлится несколько недель.

Лондон намерен увеличить масштаб и частоту проведения подобных курсов и привлечь другие страны. Данный шаг демонстрирует неизменное лидерство Британии в борьбе против России, подчеркнул Уоллес.

Лондон является главным интересантом военных действий на Украине и подталкивает Киев воевать как можно дольше. Так, в середине июня британский премьер Борис Джонсон срочно прибыл в Киев сразу после визита лидеров Франции, Германии и Италии, требуя воевать до последнего.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас около миллиона украинцев или воюют, или обучаются этому. Правда, военные эксперты считают, что резервисты, даже прошедшие курсы подготовки, не могут стать настоящей заменой выбывшим военнослужащим.