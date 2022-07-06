В России разрешат строить деревянные многоэтажки

Минстрой сформирует нормативную базу для строительства деревянных домов до 12 этажей до конца 2024 года. Об этом замминистра строительства РФ Сергей Музыченко рассказал на открытой сессии "Промышленная политика и техническое регулирование в строительстве" в ходе выставки "Иннопром-2022", передает корреспондент Накануне.RU.

Ведомство решает вопросы огнезащиты несущих конструкций, механической безопасности деревянных зданий, скрытой прокладки инженерных систем и строительства в сейсмически опасных регионах. А также определяет требования к плотности застройки для обеспечения пожарной безопасности.

"Деревянное домостроение достаточно активно применяется во многих странах, у нас, к сожалению, не так активно. Стоит задача включить эти элементы в массовое применение. Задача реализуемая, есть нюансы и вопросы, но мы с коллегами из МЧС над этим работаем", — сообщил Сергей Музыченко.

Отметим, что в этом году в России уже начали строить первые многоэтажки из перекрестно склеиваемых деревянных плит CLT. Первые такие дома высотой четыре этажа появятся в городе Сокол Вологодской области.