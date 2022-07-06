06 Июля 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Владимир Якушев, Наталья Комарова, Николай Руссу (2022) | Фото: uralfo.gov.ru

Якушев и Комарова дали старт строительству второго моста через Обь

Вблизи Сургута началось строительство второго моста через Обь. В торжестве, посвящённом началу строительства, поучаствовали уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Югры Наталья Комарова.

"Это историческое событие как для Уральского федерального округа, так и для России. Югра, Ямал – базис экономики нашей страны. Дорожная артерия, соединяющая крупнейшие нефтегазовые регионы с "большой землёй" должна работать полноценно, без ограничений. Новый мост решит эту задачу. Более того, строительство объекта будет мощным рывком как с точки зрения инвестиций, так и в вопросах занятости. Предприятия УрФО и других регионов получат крупные заказы, в возведении моста будет занято порядка десяти тысяч человек. К реализации проекта нужно подойти с тройной ответственностью: построить и сдать столь нужный и важный объект в соответствии с планами", - цитирует Якушева пресс-служба полпредства.

Комарова в своём Telegram-канале отметила, что мост имеет общегосударственное значение.

"Я абсолютно уверена в профессионализме команды, которая взялась за эту работу. АО "Мостострой-11", АО "Автодорстрой", ООО СК "ЮВиС", АО "Ханты-Мансийскдорстрой" - те компании, которые никогда не подводили заказчика, всегда выполняли работу в соответствии с проектно-сметной документацией, разве только нарушали сроки – сдавали работу раньше, чем это предусмотрено проектно-сметной документацией. У хантов есть такая пословица: "Светлое слово станет мостом в завтра". Дорогие друзья, это ваше "светлое слово". Следовательно, мы все вместе уверены в завтрашнем дне", - полагает Комарова.

Проект реализуется за счёт ресурсов регионального и федерального бюджетов.

"Остаётся распределить эти бюджетные усилия по годам таким образом, чтобы не сдерживать строителей, а, напротив, их стимулировать, поощрять к тому, чтобы получить объект в более короткие сроки. Это возможно технологически. Остаётся все ресурсы сконцентрировать, чтобы этого добиться", - пишет губернатор.

Владимир Якушев, Наталья Комарова, Николай Руссу(2022)|Фото: uralfo.gov.ru

Как сообщало Накануне.RU, победителем конкурса на выполнение работ по строительству второго мостового перехода через реку Обь в районе Сургута признано АО "Мостострой-11". Гарантийные обязательства подрядчика - до восьми лет на отдельные элементы мостового перехода.

Действующий мост через Обь (носит имя инженера Валентина Солохина) был запущен в 2000 г. За годы его работы резко возросли количество автомобилей и объём грузоперевозок автомобильным транспортом. Мост сильно перегружен, интенсивность движения транспорта по нему превышает проектную втрое. Выросли и нагрузки на конструкцию моста. При любом ограничении движения по действующему мосту (например, ремонте, ДТП) появляются большие пробки. Из-за этих факторов второй мост имеет не только региональное, но и государственное значение.

Новый мост станет важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений Арктика – Азия и Северный широтный ход. Также он гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса и будет способствовать одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности России, развитию территории Арктики и прилегающих опорных зон развития, Северного морского пути, и станет частью транспортных коридоров.

Теги: Владимир Якушев, Наталья Комарова, второй мост через Обь, Суругт



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