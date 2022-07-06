На индексацию зарплат бюджетников до 2025 года выделят 1 трлн рублей, больше всего достанется военным

В 2023-2025 гг. Минфин собирается направить на индексацию зарплат бюджетников 1 трлн руб., это следует их проекта бюджетных ассигнований, на документ ссылается РБК.

Этот объем средств почти в два раза превышает то, что было запланировано на текущий год и трехлетку (579 млрд руб.).

Более половины суммы планируется пустить на индексацию зарплат военнослужащих – 547 млрд руб. Еще 280 млрд руб. пойдет на индексацию зарплат служащих федеральных государственных учреждений. 120 млрд руб. выделят на индексацию гражданских госслужащих.