В Челябинской области двух жителей осудили за вырубку леса на 2 млн рублей

В Челябинской области двух мужчин приговорили к условным срокам за незаконную вырубку деревьев с ущербом в 2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Соучастники в декабре 2017 года наняли пять человек, которые вырубили на территории Биянковского участкового лесничества 158 пихт стоимостью около 2 млн рублей. О преступных намерениях обвиняемых они не знали.

Полученную прибыль от продажи деревьев они поделили между собой.

Также удовлетворен гражданский иск о взыскании ущерба с осужденных.