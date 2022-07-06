06 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
Парк Коммунаров, вырубка деревьев, Вечный огонь (2015) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области двух жителей осудили за вырубку леса на 2 млн рублей

В Челябинской области двух мужчин приговорили к условным срокам за незаконную вырубку деревьев с ущербом в 2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Соучастники в декабре 2017 года наняли пять человек, которые вырубили на территории Биянковского участкового лесничества 158 пихт стоимостью около 2 млн рублей. О преступных намерениях обвиняемых они не знали.

Полученную прибыль от продажи деревьев они поделили между собой.

Также удовлетворен гражданский иск о взыскании ущерба с осужденных.

Теги: пихта, деревья, лес,



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