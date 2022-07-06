В Нижневартовске экс-главе подразделения мэрии грозит срок за получение взятки в 1,6 миллиона

В Нижневартовске ушло в городской суд уголовное дело бывшего главы муниципального бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска". Ему вменяют получение крупной взятки.

Читайте также: Чиновник из Нижневартовска оштрафован за вымогательство крупной взятки

По версии следствия, в 2018-19 гг. обвиняемый получил от представителей коммерческих организаций 1,6 млн руб., сообщает прокуратура Югры. За это глава управления должен был заключать договоры с этими организациями, принимать сделанную ими работу, а также "не видеть" нарушений.

Дело рассмотрит Нижневартовский городской суд.