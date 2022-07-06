Взрыв на крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана: два человека погибли

На крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана Тенгиз (Атырауская область) произошел взрыв трубопровода. ЧП произошло около десяти часов утра. По данным местного управления внутренних дел, погибли двое рабочих, еще три человека получили травмы. О причинах происшествия пока не сообщается.

Тенгиз относится к Прикаспийской нефтегазонойсной провинции, долгое время вся добываемая здесь нефть направлялась по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийск.

Отметим, что авария совпала с решением Новороссийского суда о приостановке работы объектов КТК на месяц в связи с претензиями надзорных органов к экологической составляющей.

Другое направление, по которому направляется нефть с Тенгиза, - нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (Турция).