06 Июля 2022
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Общество Новосибирская область
день семьи, логотип (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Новосибирская область впервые отметит День семьи, любви и верности в новом статусе

В этом году Новосибирская область вместе со всей страной впервые 8 июля отметит День семьи, любви и верности в новом статусе государственного праздника, установленного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Отметим, что правительство Новосибирской области ведет активную работу по продвижению лучших региональных практик в сфере реализации семейной и демографической политики.

«В течение 10 последних лет на территории региона удалось воплотить огромное количество инициатив, направленных на популяризацию семейно-демографической политики и укрепление имиджа современной российской семьи. Из общего списка 27 различных выплат и пособий семьям, воспитывающим детей, 18 являются региональными. Новосибирская область стала одним из первых регионов, на территории которого предусмотрена комплексная и системная поддержка многодетных семей: выплаты семьям с детьми-первоклассниками, студентами вузов, при рождении двоен и троен, на ремонт и строительство (100 000 рублей); приобретение автомобильного многоместного транспорта», – рассказала министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в числе региональных инициатив в разные годы – региональный семейный капитал, учреждение региональных наград для многодетных матерей и отцов «За материнскую доблесть», «Отцовская слава». Реализуется социальная программа «Крепкая семья», проводятся межрегиональные Форумы семей Сибири, а также социальная рекламная кампания, объединенная идеей «Родителями становятся» (реклама формата «сити» на улицах Новосибирска, билборды, баннеры, видеоролики на ТВ и общественном транспорте).

В регионе практикуют различные форматы мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей - это и театрализованные шоу для молодоженов, и передвижные семейные фотовыставки, областной конкурс «Семейные ценности», ставшего с 2016 года региональным этапом Всероссийского конкурса «Семья года» и многое другое. В регионе создан областной совет отцов при губернаторе, а также действует сеть Советов отцов во всех муниципальных образованиях области.

скрепафест, семья(2020)|Фото: Накануне.RU

Как результат разносторонней поддержки – количество многодетных семей на территории региона динамично растет: если в 2012 году – 16 733 многодетные семьи, то в 1 квартале 2022 года зафиксировано – 40 568 многодетных семей. Четвертая часть детского населения Новосибирской области – дети из многодетных семей, сегодня их – более 137 тысяч человек.

Начиная с 2012 года 1 100 семей региона получили единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей на ремонт и строительство жилья, на общую сумму 110 млн рублей, многоместные легковые автомобили получили 149 семей. К награде «За материнскую доблесть» представлены 1212 жительниц региона. 15 лучших семей Новосибирской области награждены орденом «Родительская слава», учрежденной Указом Президента Российской Федерации в 2008 году.

Теги: день семьи, совет отцов, многодетные семьи, материнская доблесть



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