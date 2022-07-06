МВД: дежурный не отреагировал на сигналы о расправе мигрантов над екатеринбуржцем

06 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россия оставляет остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
полиция, полицейская машина, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

МВД: дежурный не отреагировал на сигналы о расправе мигрантов над екатеринбуржцем

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали об итогах служебной проверки в отношении оперативного дежурного отдела полиции Екатеринбурга, который не отреагировал на сигнал о резонансном преступлении.
Читайте также:

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал одну из версий происходившего в ночь на 29 мая, когда группа мигрантов до смерти избила горожанина на улице Грибоедова. Канал утверждал, что полиция минимум пять раз получила сигналы об инциденте, но никаких действий предпринято не было. По данным издания, в ту ночь дежурил некий 36-летний майор, не отправивший наряд на место происшествия.

Как рассказали Накануне.RU в региональном ГУ МВД, проверка показала, что в ночное время 29 мая в дежурную часть ОП №13 по телефону поступило несколько сообщений о противоправном деянии в отношении местного жителя 1980 года рождения.

"Оперативниками службы собственной безопасности областного Главка в результате комплекса мероприятий установлено, что сообщения о совершаемом преступлении принял старший оперативный дежурный ДЧ ОП №13 УМВД по Екатеринбургу. Проигнорировав требования ведомственных нормативно-правовых актов, он не отреагировал на вызовы и не направил на место происшествия наряд полиции", - отметили в ведомстве.

Все собранные полицейскими материалы уже направлены в следственные органы для принятия решения. Может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

"При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет предусмотренное законом наказание, а его руководители – привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заверили в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что главный фигурант дела о расправе мигрантов над жителем Екатеринбурга подался в бега.

Теги: мигранты, дежурный, МВД, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.07.2022 19:43 Мск Baza: В полицию пять раз звонили в ночь убийства мигрантами мужчины на Химмаше
Ранее 03.06.2022 11:19 Мск Главный фигурант дела о расправе мигрантов над жителем Екатеринбурга подался в бега
Ранее 02.06.2022 19:52 Мск Екатеринбуржец, попавший под горячую руку мигрантов на Химмаше, скончался
Ранее 30.05.2022 09:35 Мск "Избили почти до смерти". В Екатеринбурге мигранты напали на молодого человека


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети