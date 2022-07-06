МВД: дежурный не отреагировал на сигналы о расправе мигрантов над екатеринбуржцем

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали об итогах служебной проверки в отношении оперативного дежурного отдела полиции Екатеринбурга, который не отреагировал на сигнал о резонансном преступлении.

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Ранее Telegram-канал Baza опубликовал одну из версий происходившего в ночь на 29 мая, когда группа мигрантов до смерти избила горожанина на улице Грибоедова. Канал утверждал, что полиция минимум пять раз получила сигналы об инциденте, но никаких действий предпринято не было. По данным издания, в ту ночь дежурил некий 36-летний майор, не отправивший наряд на место происшествия.

Как рассказали Накануне.RU в региональном ГУ МВД, проверка показала, что в ночное время 29 мая в дежурную часть ОП №13 по телефону поступило несколько сообщений о противоправном деянии в отношении местного жителя 1980 года рождения.

"Оперативниками службы собственной безопасности областного Главка в результате комплекса мероприятий установлено, что сообщения о совершаемом преступлении принял старший оперативный дежурный ДЧ ОП №13 УМВД по Екатеринбургу. Проигнорировав требования ведомственных нормативно-правовых актов, он не отреагировал на вызовы и не направил на место происшествия наряд полиции", - отметили в ведомстве.

Все собранные полицейскими материалы уже направлены в следственные органы для принятия решения. Может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

"При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет предусмотренное законом наказание, а его руководители – привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заверили в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что главный фигурант дела о расправе мигрантов над жителем Екатеринбурга подался в бега.