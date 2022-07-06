06 Июля 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

В МВД подтвердили задержание высокопоставленных полицейских в Петербурге

В МВД подтвердили задержание помощника министра внутренних дел Сергея Умнова по подозрению в злоупотреблениях.

Фигурантами дела, кроме Умнова, также стали начальник УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника регионального главка МВД Иван Абакумов.

Все трое задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Напомним, Умнов с марта 2012 года по февраль 2019 года руководил главком МВД по Петербургу.

По данным следствия, с 2016 по 2020 год представители руководства главка злоупотребили полномочиями, приобретя на средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущество ради личного использования.

Ранее СМИ сообщили, что против трех генералов МВД России, в том числе помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, заведено уголовное дело о злоупотреблениях. Утром 5 июля оперативники провели обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Крыму.

Теги: мвд, петербург, гибдд, умнов, семенов



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