06 Июля 2022
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Экономика В России
Алишер Усманов (2016) | Фото: elitetrader.ru

СМИ: Усманов отозвал иск о расторжении брака с Ириной Винер

Бизнесмен-миллиардер Алишер Усманов отозвал иск о расторжении брака с главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер, передает РИА Новости. В итоге по делу состоялось только одно слушание, в нем участвовали только представители супругов, представитель Винер тогда попросил сделать рассмотрение иска закрытым, с чем суд согласился.

Издание отмечает, что обычно разводы оформляются в загсе, а если дело дошло до суда – это может указывать на имущественный спор или несогласие одного из супругов дать развод.

Усманов и Винер поженились в 1992 году. Детей у пары нет.

Теги: алишер усманов, ирина винер, развод, суд



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