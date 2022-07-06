СМИ: Усманов отозвал иск о расторжении брака с Ириной Винер

Бизнесмен-миллиардер Алишер Усманов отозвал иск о расторжении брака с главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер, передает РИА Новости. В итоге по делу состоялось только одно слушание, в нем участвовали только представители супругов, представитель Винер тогда попросил сделать рассмотрение иска закрытым, с чем суд согласился.

Издание отмечает, что обычно разводы оформляются в загсе, а если дело дошло до суда – это может указывать на имущественный спор или несогласие одного из супругов дать развод.

Усманов и Винер поженились в 1992 году. Детей у пары нет.