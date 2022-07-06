06 Июля 2022
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Спорт Свердловская область
воркаут- площадка, спорт, рмк (2022) | Фото: пресс-служба компании РМК

Третью воркаут-площадку построили в рамках поддержки спорта на территориях присутствия РМК в Полевском

Турники, рукоходы, брусья, скамьи, шведские стенки, перекладины и много чего еще - в Полевском появилась современная и новая воркаут-площадка. Спортивная локация расположена на 160 квадратных метрах в городском парке Полесье.

воркаут- площадка, спорт, рмк(2022)|Фото: пресс-служба компании РМК

Это третья площадка в Полевском, построенная в рамках поддержки спорта на территориях присутствия РМК. Профессиональное амортизирующее покрытие нового объекта обеспечивает безопасность, а информационные стенды с программами тренировок позволяют контролировать технику выполнения и сделать занятия более эффективными.

воркаут- площадка, спорт, рмк(2022)|Фото: пресс-служба компании РМК

В торжественной церемонии открытия воркаут-площадки приняли участие глава Полевского городского округа Константин Поспелов, директор управления социальной политики РМК Мария Есенина и генеральный директор АО «Уралгидромедь» Николай Азаров.

Глава Полевского городского округа Константин Поспелов поблагодарил компанию РМК: «Воркаут- площадка – это точка притяжения для молодёжи. Люди постарше тоже могут сюда приходить и проверить, как они подтянутся, отожмутся на брусьях. Благодарю РМК и предприятие «Уралгидромедь», что в Полевском руководители этих предприятий принимают такие решения, что эти точки притяжения появляются. Промышленники и предприниматели нашего города – это один из наших главных ресурсов, наши главные помощники в любых вопросах. РМК и Уралгидромедь в очередной раз не словом, а делом доказали это».

воркаут- площадка, спорт, рмк(2022)|Фото: пресс-служба компании РМК

Директор управления социальной политики РМК Мария Есенина в ходе церемонии открытия новой спортивной локации сказала: «Русская медная компания всегда уделяет особое внимание спорту, делая его в первую очередь доступным, чтобы каждый житель города на территориях присутствия Группы имел возможность поддерживать свою физическую форму без каких-либо дополнительных трат. Мы открываем уже третью площадку в Полевском. Надеемся, что эта площадка будет популярной среди полевчан всех возрастов».

воркаут- площадка, спорт, рмк, дети, каникулы(2022)|Фото: пресс-служба компании РМК

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, в рамках открытия воркаут-площадки состоялись показательные выступления от тренеров Федерации воркаута Челябинской области. Завершился праздник открытым турниром среди желающих.

воркаут- площадка, спорт, рмк(2022)|Фото: пресс-служба компании РМК

На территории Полевского работает предприятие АО «Уралгидромедь», которое входит в Группу РМК. Первый спортивный объект в городе был открыт в 2018 году, второй – в 2020 году. В целом с 2017 года компания профинансировала строительство 72-х воркаут-парков и площадок в России и Казахстане.

Теги: воркаут-площадка, рмк, уралгидромедь, спортивный объект



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