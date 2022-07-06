Лавров назвал враньем заявления Киева об обстрелах ВС РФ российских городов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине.

"Факты предъявляются нашим Министерством обороны на ежедневной основе", - сказал Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что поставленные западными странами вооружения киевский режим использует против мирного населения в качестве средств устрашения, пишет Regnum.

По словам министра, Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирного населения в Донбассе и на Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французское оружие на Украине не должно использоваться для ударов по России. Аналогичное требование также предъявили Киеву немецкие власти. По словам министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, Украина дала соответствующие гарантии.