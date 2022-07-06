Тинькофф-банк приостановил исходящие SWIFT-переводы

Тинькофф-банк заявил о приостановке до 1 октября исходящих SWIFT-переводов.

В банке заявили, что сейчас срок проведения таких переводов составляет несколько недель, при этом "западные партнеры" постоянно снижают число транзакций и ужесточают требования. В этих условиях компания не может обеспечить приемлемый уровень клиентского сервиса, заявили в банке.

"Средства, полученные от предостерегающих клиентов, заградительных тарифов и комиссий банк направит на благотворительность", - говорится в сообщении Тинькофф-банка.

Ранее банк вводил комиссию за SWIFT-переводы и устанавливал минимальную сумму для перевода в размере $10 тыс.

Между тем, Тинькофф-банк стал провайдером Системы быстрых платежей (СБП) для рублевых трансграничных переводов по номеру телефона. SWIFT для таких отправлений не будет задействован, поэтому и комиссий за его использование удастся избежать.