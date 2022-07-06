В Свердловской области неизвестные "заминировали" ТЭЦ

Сегодня энергетики Свердловского филиала "Т Плюс" получили анонимный сигнал о том, что ТЭЦ якобы заминированы.

"Пришло письмо на почту, где не указывалась конкретная станция. Было написано, что "все энергообъекты заминированы". Специалисты оперативно связались со штабом МЧС и органами МВД, которые начали масштабную проверку", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Там заверили, что данная ситуация никак не повлияла на обеспечение потребителей горячей водой. Оборудование работает в штатном режиме.

Добавим, что объекты Свердловского филиала "Т Плюс" находятся в Екатеринбурге, Первоуральске и Нижней Туре.