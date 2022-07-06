"У нас другие приоритеты". Орлов рассказал, что для Екатеринбурга важнее второй ветки метро

Планы по строительству второй ветки метро в Екатеринбурге снова откладываются на неопределенный срок. Об этом в ходе Иннопрома заявил глава города Алексей Орлов. По его словам, в приоритете уральской столицы сейчас совершенно другие задачи.

"В 2024 году у нас начнет работать студенческий городок, который строился к Универсиаде. Планируется, что в нем будет проживать 8,5 тыс. студентов. Совсем скоро тысячи из них будут выезжать каждый день в центр на учебу и обратно, и это наш приоритет", - заявил Орлов.

По его словам, сегодня Екатеринбург остро нуждается в современном общественном транспорте без пробок, и реализация проекта наземного метро поможет городу с его приобретением.

Напомним, что вчера в рамках выставки "Иннопром-2022" было подписано соглашение о создании железнодорожного маршрута "Новокольцовский", который станет частью проекта "Наземное метро".