06 Июля 2022
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Общество Свердловская область
(2022) | Фото: Накануне.RU

"У нас другие приоритеты". Орлов рассказал, что для Екатеринбурга важнее второй ветки метро

Планы по строительству второй ветки метро в Екатеринбурге снова откладываются на неопределенный срок. Об этом в ходе Иннопрома заявил глава города Алексей Орлов. По его словам, в приоритете уральской столицы сейчас совершенно другие задачи.

"В 2024 году у нас начнет работать студенческий городок, который строился к Универсиаде. Планируется, что в нем будет проживать 8,5 тыс. студентов. Совсем скоро тысячи из них будут выезжать каждый день в центр на учебу и обратно, и это наш приоритет", - заявил Орлов.

(2022)|Фото: Накануне.RU

(2022)|Фото: Накануне.RU

(2022)|Фото: Накануне.RU

По его словам, сегодня Екатеринбург остро нуждается в современном общественном транспорте без пробок, и реализация проекта наземного метро поможет городу с его приобретением.

Напомним, что вчера в рамках выставки "Иннопром-2022" было подписано соглашение о создании железнодорожного маршрута "Новокольцовский", который станет частью проекта "Наземное метро".

Теги: Иннопром, Алексей Орлов, метро



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