Приговор депутату Госдумы Белоусову, обвиняемому в получении взятки, огласят 20 июля

Московский городской суд 20 июля огласит приговор депутату Госдумы Вадиму Белоусову и Маргарите Бутаковой, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере. Информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, в 2010-2014 гг. Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного комплекса. Передача денег происходила в Челябинске и Москве, общая сумма "откатов" за покровительство превысила 3 млрд руб. Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности.

Гособвинение просит приговорить депутата Госдумы Вадима Белоусова к 14 годам колонии со штрафом в размере 500 млн рублей, а Маргарите Бутаковой, с учетом возраста 80 лет и наличия хронических заболеваний, назначить 4 года колонии общего режима со штрафом в размере 500 млн рублей.

Добавим, что "Справедливая Россия – за правду" выдвинет Белоусова на пост главы Удмуртии.