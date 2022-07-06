06 Июля 2022
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Экономика В России
деньги, рубли и доллары (2013) | Фото:

Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 64 рублей

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже достиг 66 рублей впервые с 3 июня, свидетельствуют данные торгов.

Доллар поднимался до 64,95 рубля впервые с 30 мая.

На биржевых торгах 5 июля курс доллара впервые за месяц превышал 62 рубля, прибавив за неделю 10 рублей.

Накануне.RU уже сообщало, что ранее глава Минфина Антон Силуанов не исключил проведение валютных интервенций для ослабления рубля. По его словам, каждые 10 руб., на которые укрепился курс российской валюты, обходится бюджету более чем в ₽1 трлн. А Владимир Путин снизил требование об объеме обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 80 до 50%. На этом фоне рубль начал ослабление.

Впрочем, во второй половине июля российская национальная валюта получит поддержку от налогового периода и продажи валюты экспортерами для выплат дивидендов акционерам. Речь идет о компаниях "Роснефть", "Газпром нефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз". При таком сценарии курс доллара к рублю может в текущем месяце стабилизироваться в диапазоне 50–60 рублей.

Теги: доллар, евро, рубль



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