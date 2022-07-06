06 Июля 2022
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Спорт Новосибирская область
стадион, спорт, футбол, газон (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников предложил ускорить строительство велотрассы всероссийского уровня в Бердске  

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал ход реконструкции стадиона «Авангард» в городе Бердске. Здесь на обновлённом стадионе за счёт вынутых при строительстве грунтов в рамках нацпроекта будет построена велотрасса BMX всероссийского уровня. Пока в регионе функционирует одна подобная трасса – в Новосибирске на ул. Выборная.

спорт, строительство(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, реконструкция стадиона проходит в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» по утверждённой правительством региона государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области».

стадион, спорт, футбол, газон(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В декабре 2021 года был завершён первый этап, сумма затрат составила 161 млн руб. В мае 2022 года начат второй этап реконструкции. Общая сумма затрат второго этапа – 153,7 млн руб. Данный этап включает в себя строительство трибун и подтрибунных помещений. Планируемый срок сдачи второго этапа – октябрь 2023 года.

стадион, спорт, футбол, газон(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Во время совещания на строительной площадке губернатор Андрей Травников рекомендовал рассмотреть возможность ускорения работ: "Ранее я уже говорил – если подрядчик готов идти на опережение, то надо настраивать его на опережение, а финансирование мы приблизим. Соответственно, если стадион «Авангард» можно строить с опережением – надо это делать".

андрей травников, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Подрядная организация – ООО «Архитектурно-строительная компания-1» – подтвердила способность завершить работы ранее установленного срока.

стадион, спорт, футбол, газонное покрытие(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Теги: андрей травников, велотрасса, нацпроекты, бердск, стадион авангард



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