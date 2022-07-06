"Сима-Ленд" собирается в ближайшие годы полностью переехать из Екатеринбурга

Уральская компания "Сима-Ленд" планирует полностью переехать из Екатеринбурга в Сысертский район.

Как сообщил "Коммерсанту" генеральный директор "Сима-Ленда" Константин Обоскалов, сейчас общая площадь всех помещений, которые занимает компания на территории терминала "Чкаловский", составляет около 280 тысяч квадратных метров. Часть из них находится в собственности, а часть – в аренде.

По словам Обоскалова, через три-четыре года "Сима-Ленд" планирует перевезти из Екатеринбурга в Сысерть как офисную часть, так и складскую.

"Хотелось бы все склады перевезти туда, это порядка 200 тысяч квадратных метров. На складе у нас работает около 6 тысяч человек. Эти склады (после переезда) сдадим обратно компании "Терминал Чкаловский". Гораздо удобнее, когда склад в одном месте, и можно построить его так, как подсказывает желание и опыт", - рассказал Константин Обоскалов.

Он добавил, что сейчас земельные участки в Сысертском округе переводят из сельскохозяйственного назначения, чтобы впоследствии на них можно было строить производство либо склады.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Макеевку прибыли девять "КамАЗов" гуманитарной помощи из России, в том числе из Свердловской области. Помощь в комплектации груза оказала компания "Сима-Ленд".