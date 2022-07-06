Зеленский раскритиковал главнокомандующего ВСУ

Владимир Зеленский выразил свое недовольство тем, что военнообязанных мужчин на Украине прикрепили к военкомам. Украинские телеграм-каналы пишут, что разыграна медийная операция, направленная против главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, с которым у Зеленского разногласия. Причем о ее подготовке сообщалось еще накануне.

Вчера депутат Рады Александр Федиенко обнародовал письмо Залужного к органам власти, чтобы не выпускать мужчин призывного возраста, которые еще пригодятся для мобилизации. Депутат входит в пул главы офиса президента Андрея Ермака и специально "слил" эту информацию, чтобы вызвать недовольство.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что у людей "есть непонимание и возмущение". И он поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Залужному доложить все детали, а также не принимать без него этого решения.

Телеграм-канал "Легитимный" пишет, что Залужный осознал, что его подставили. И решил бороться, чтобы получить еще больше полномочий, играя на "украинском патриотизме".

"Генштаб, видимо, осознав всю спорность распоряжения, принялся разъяснять запрет, а потом разъяснять разъяснения, окончательно запутав и себя, и всех остальных. Реакция была настолько бурной, что даже сам #Зелебобус высказался по этому поводу в своем ежедневном обращении. Заявил, что будет требовать от высших военных чинов объяснений по данному поводу", - написала адвокат Татьяна Монтян.

"По команде офиса президента на Залужного спущены все собаки-депутаты, которые критикуют решение Генштаба, но акцент делается на главнокомандующем ВСУ. Противостояние политиков и военных продолжается, особенно острым оно стало после поражения под Лисичанском", - отмечает канал "ЗеРада".

При этом, несмотря на критику "крепостного права" для военнообязанных, жителей Украины готовят к тому, что им придется воевать. Так, спикер Одесской областной администрации Сергей Братчук заявил, что "есть все шансы того, что война затянется и воевать пойдут если не все, то большинство мужчин, а также большая часть женщин". То есть атака на Залужного не означает послабления для граждан, которых могут отправить на фронт воевать за интересы Зеленского.

К слову, "Резидент" сообщает, что источник в офисе Зеленского передал, что Генштаб ВСУ просит увеличить перечень женских профессий, подлежащих воинскому учету.

Суть разногласий Зеленского и военного командования сводится к тому, что Зеленский не принимает во внимание военной целесообразности, руководствуясь только политическими мотивами и требуя удерживать максимально долго каждый населенный пункт. Это приводит к неоправданным и бессмысленным потерям, уверен Залужный.