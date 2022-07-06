06 Июля 2022
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Общество За рубежом
(2004) | Фото: www.vesti.ru

Скончался генеральный секретарь ОПЕК

Генеральный секретарь Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщил в соцсети глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри.

По его словам, Баркиндо скончался поздно вечером 5 июля. Причина его смерти не уточняется.

Баркиндо был назначен генеральным секретарем ОПЕК в июне 2016 года и августе этого же года вступил в должность, пишет Regnum. В июле 2019 года срок его полномочий был продлен, они истекали в июле 2022 года.

В апреле, на фоне введения Западом антироссийских санкций, Баркиндо отмечал, что ОПЕК не сможет возместить экспорт из России объемом более 7 млн баррелей в сутки из-за отсутствия свободных мощностей. Он призывал Евросоюз продвигать реалистичный подход к энергопереходу, сообщает "Коммерсантъ".

Теги: опек, баркиндо



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