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Политика Свердловская область В России
Евгений Ройзман (2014) | Фото: Накануне.RU

Ройзман вновь не смог отменить штраф, назначенный за дискредитацию ВС

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вновь попытался обжаловать штраф, назначенный ему за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Суд отказал в апелляции и на этот раз.
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В марте Октябрьский районный суд уральской столицы признал Ройзмана виновным по статье о дискредитации российской армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Поводом для наказания стал пост бывшего мэра в соцсетях. Впоследствии его еще дважды судили по данной статье: в конце марта за сказанное в видеоролике на YouTube ему был вынесен еще один штраф в 50 тысяч. А в апреле за твит, в котором Ройзман высказался о спецоперации на Украине, экс-градоначальник вновь был оштрафован на такую же сумму.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, защита Евгения Ройзмана подала апелляцию на апрельское постановление Октябрьского райсуда.

"Областной суд, рассмотрев доводы жалобы и заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений", - уточнили в пресс-службе.

Стоит отметить, что ранее Ройзман хотел обжаловать штраф, назначенный ему в марте, но апелляция была отклонена.

Теги: Ройзман, дискредитация, апелляция, штраф



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