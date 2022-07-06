После завершения реконструкции авторский театр Афанасьева в Новосибирске сможет принимать до 70 тысяч зрителей в год

Заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова накануне побывала в здании, которое реконструируют для Новосибирского городского драматического театра под руководством С. Афанасьева в рамках реализации в регионе нацпроекта «Культура». Работы здесь ведутся под контролем областных властей с опережением графика.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, реконструкция здания для театра С. Афанасьева – это самый амбициозный за последние годы объект в рамках национального проекта «Культура», который реализуется на территории Новосибирска. 630 млн рублей – это общая сумма, которая выделена на реконструкцию. Процесс реконструкции завершат уже в этом году, на данный момент процент готовности уже более 88%. Основные помещения полностью подготовлены. В соответствии с муниципальным контрактом срок окончания выполнения работ – 15.12.2022. Работы ведутся с опережением графиков выполнения строительно-монтажных работ, проблемы при исполнении контрактных обязательств отсутствуют.

"В этом году Новосибирская область отмечает свой 85-й юбилей, и на мой взгляд, открытие театра – это достойный подарок к юбилею области", – подчеркнула Ирина Мануйлова.

Змагубернатора отметила, что в театре созданы комфортные условия для работы коллектива: репетиционное пространство, комфортабельные гримёрные для актеров, помещения под костюмерный, пошивочный и столярный цеха, студия звукозаписи. Здесь будет также обеспечен максимум удобств для зрителей: уютные фойе и холл, буфетная зона.

Реконструкция здания для размещения театра по ул. М. Горького, 52 осуществляется за счёт средств областного и федерального бюджетов. Сметная стоимость строительства объекта составляет 630 млн рублей (в 2022 году выделено 293 млн рублей, 81,4 из них – федеральные средства).

Новосибирский городской драматический театр – уникальный в Новосибирске пример профессионального авторского театра, основателем и художественным руководителем которого на всём протяжении его существования является Сергей Афанасьев. Это первый авторский театр Новосибирска. На протяжении всего своего существования театр не имел собственного помещения и размещался на разных площадках. Здание, расположенное на ул. Максима Горького, 52, станет первым его собственным помещением.