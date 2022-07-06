06 Июля 2022
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Экономика В России
Закрытие магазина IKEA в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Распродажа IKEA не может начаться уже второй день

У российских поклонников шведских товаров для дома продолжаются проблемы: последняя распродажа IKEA не может начаться уже второй день.

Напомним, ранее компания заявила, что уходит из России на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Перед этим оставшиеся на складах товары предложили купить сотрудникам российского подразделения IKEA, а 5 июля должна была начаться онлайн-распродажа всего оставшегося уже для всех желающих.

Но в полночь сайт IKEA в России обвалился и проблема до сих пор не решена. Компания нашла временное решение: покупатели могут составить заявку, которую сотрудники обработают в ручном режиме. Но многие пользователи жалуются, что не могут заполнить предлагаемую форму заявки.

Между тем, в соцсетях и Telegram-каналах появились слухи о том, что на складах после "внутренней распродажи" почти ничего не осталось.

Теги: ikea, распродажа, заявки



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