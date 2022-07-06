Помощник главы МВД Умнов задержан, - ОНК

Помощник главы МВД РФ и бывший глава ГУМВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов задержан. Об этом сообщили РИА Новости в ОНК.

Генерал-лейтенант находится в ИВС на Петровке.

Ранее СМИ сообщили, что против трех генералов МВД России, в том числе помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, заведено уголовное дело о злоупотреблениях.

Утром 5 июля оперативники провели обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Крыму. На работу и домой с обысками пришли к помощнику главы МВД генерал-лейтенанту Сергею Умнову (с марта 2012 года по февраль 2019 года руководил главком МВД по Петербургу), начальнику ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майору Алексею Семенову, бывшему главному тыловику того же главка генерал-майору в отставке Ивану Абакумову, а также к нескольким полицейским в звании полковника. После обысков Умнова и Семенова отправили на допрос.