Учредители Фонда святой Екатерины продолжают поддержку медицины Свердловской области

В отделении анестезиологии и реанимации детской городской клинической больницы №9 города Екатеринбурга обновлен «парк» специальных медицинских кроватей — Фонд святой Екатерины выделил 3,8 млн рублей на приобретение 16 современных функциональных кроватей, которые заменили устаревшее оборудование.

Новые медицинский установки - кровати уже смонтированы и приняты в эксплуатацию.

К кроватям, которые используются в реанимации, особые требования: безопасность и удобство для пациента, возможность транспортировки из отделения в операционную и обратно, проведение диагностических и лечебных манипуляций у постели пациента, возможность подключения аппарата подачи кислорода, изменение положения тела из горизонтального в вертикальное.

Новые медицинские кровати позволяют значительно улучшить возможности проведения ранней реабилитации пациентов в условиях реанимации.

«Эти кровати максимально функциональны и безопасны. В год через реанимацию проходит около 800 детей из Екатеринбурга и Свердловской области , плюс мы держим резерв для медицины катастроф, которая привозит тяжелых пациентов из области», — отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Михаил Калинин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины, эти технологичные медицинские кровати производятся прямо в Екатеринбурге и стоят они в два раза дешевле импортных аналогов, при этом разницы в использовании или функционале нет никакой. Все регулировки кровати по изменению положения тела маленького пациента происходят с помощью электропривода. При этом матрас также имеет свои особенности: ткань не пропускает влагу, но паропроницаема, не боится дезинфицирующих средств, плотная на разрыв, а просечки позволяют добиться пассивного противопролежневого эффекта.

«Учредители Фонда продолжают поддержку медицины Свердловской области, в том числе помогая больницам и поликлиникам. Особое внимание они уделяют детскому здоровью. Новые кроватки уже находятся в больнице, и благодаря им дети будут быстрее восстанавливаться», — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.