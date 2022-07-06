Нацист Корчинский назвал потерю Лисичанска тяжелым поражением ВСУ

Потеря Лисичанска для Украины – это поражение и трагедия, а не успешная операция, как заявили Генштаб ВСУ и главный военный спикер режима Алексей Арестович. Об этом в своем блоге заявил украинский нацист Дмитрий Корчинский, объявленный Россией в розыск.

На Украине СМИ максимально замалчивают освобождение ЛНР, вскользь упоминая лишь "отход" ВСУ на более выгодные позиции. Корчинский с этим не согласен.

"Нам говорят: "Как хорошо, что мы оставили Лисичанск, мы сохранили армию. Главное – это сохранить армию, и это просто счастье, что мы не попали там в окружение". Братья, ничего прекрасного тут нет. Это большая трагедия, что мы оставили Лисичанск. У нас единственная возможность – это цепляться за города в надежде, что там мы сможем удержаться", – сказал он.

Нацист добавил, что бегство ВСУ из городов означает, что российские войска научились их выдавливать, а они не могут так организовать оборону, чтобы не попасть в окружение закрепиться, и это очень плохо для ВСУ.

Как пишет журналист американского издания Politico Кристофер Миллер, украинские военные деморализованы после поражения в ЛНР и огромных потерь, которые они несут. Об этом сообщают и украинские телеграм-каналы.