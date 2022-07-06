В Челябинской области осудили мужчину, организовавшего подпольную мастерскую по изготовлению оружия

В Челябинской области местного жителя приговорили к 5 годам в колонии строгого режима за незаконное изготовление огнестрельного оружия и покушение на незаконный сбыт оружия и боеприпасов к нему, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Мужчина организовал подпольную мастерскую, где переделывал из охолощенного в предназначенное для стрельбы огнестрельное оружие для продажи. Его задержали с поличным при попытке сбыта огнестрельного оружия. В ходе обыска по адресу его проживания было изъято пять автоматов, переделанных кустарным способом под боевые "АК-103" и 20 боеприпасов.

В результате сотрудники УФСБ ликвидировали деятельность подпольной мастерской по незаконному изготовлению огнестрельного оружия.