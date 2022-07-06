06 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области осудили мужчину, организовавшего подпольную мастерскую по изготовлению оружия

В Челябинской области местного жителя приговорили к 5 годам в колонии строгого режима за незаконное изготовление огнестрельного оружия и покушение на незаконный сбыт оружия и боеприпасов к нему, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Мужчина организовал подпольную мастерскую, где переделывал из охолощенного в предназначенное для стрельбы огнестрельное оружие для продажи. Его задержали с поличным при попытке сбыта огнестрельного оружия. В ходе обыска по адресу его проживания было изъято пять автоматов, переделанных кустарным способом под боевые "АК-103" и 20 боеприпасов.

В результате сотрудники УФСБ ликвидировали деятельность подпольной мастерской по незаконному изготовлению огнестрельного оружия.

Теги: оружие, суд, приговор,



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