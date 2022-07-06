Вице-премьер Абрамченко назвала три десятка городов с самым грязным воздухом

Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко назвала 29 российских городов, которые претендуют на вхождение в программу "Чистый воздух" в 2023 году. В городах, вошедших в программу, начинается квотирование выбросов и модернизация коммунальной инфраструктуры, а предприятия обязывают установить очистительные системы.

Сейчас в программе участвуют 12 российских городов с наиболее грязным воздухом: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В большинстве этих городов находятся крупные металлургические предприятия.

В списке претендентов на участие в программе города с высоким или очень высоким уровнем загрязнения воздуха – это данные наблюдения Росгидромета, отметила Абрамченко.

В основном в список таких городов попали населенные пункты Сибири и Дальнего Востока, но есть также и четыре города в южной части европейской России и зауральский Курган: Гусиноозерск (Республика Бурятия), Селенгинск (Республика Бурятия), Улан-Удэ (Республика Бурятия), Махачкала (Республика Дагестан), Кызыл (Республика Тыва), Абакан (Республика Хакасия), Черногорск (Республика Хакасия), Барнаул (Алтайский край), Петровск-Забайкальский (Забайкальский край), Ачинск (Красноярский край), Лесосибирск (Красноярский край), Минусинск (Красноярский край), Уссурийск (Приморский край), Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Чегдомын (Хабаровский край), Астрахань (Астраханская область), Ангарск (Иркутская область), Зима (Иркутская область), Иркутск (Иркутская область), Свирск (Иркутская область), Усолье-Сибирское (Иркутская область), Черемхово (Иркутская область), Шелехов (Иркутская область), Кемерово (Кемеровская область – Кузбасс), Курган (Курганская область), Искитим (Новосибирская область), Новочеркасск (Ростовская область), Ростов-на-Дону (Ростовская область), Южно-Сахалинск (Сахалинская область).

Абрамченко отметила, что во всех этих городах придется искать способы перевода частных домов на экологичные виды отопления, а также закупать для них экологичный общественный транспорт. Вице-премьер напомнила о поручении президента снизить выбросы загрязняющих веществ к 2030 году в два раза.