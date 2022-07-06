Передача Рефтинской ГРЭС компании "Кузбассэнерго" завершена

ПАО "Энел Россия" завершило передачу Рефтинской ГРЭС (Свердловская область) АО "Кузбассэнерго".

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Как сообщается в официальном пресс-релизе "Энел Россия", с 1 июля компания "Кузбассэнерго" самостоятельно управляет электростанцией. Переходный период продлился девять месяцев.

"Для "Энел Россия" продажа Рефтинской ГРЭС является основополагающим элементом стратегии по трансформации портфеля активов и созданию более устойчивой бизнес-модели", - отметил генеральный директор ПАО Стефан Звегинцов.

Как уточнили в компании, на сегодняшний день весь персонал Рефтинской ГРЭС принят на работу в "Кузбассэнерго". Вслед за возвращением "Кузбассэнерго" взятых в аренду активов электростанции, "Энел Россия" ожидает получения третьего платежа по сделке в размере 4 млрд рублей.

"Общая сумма сделки составляет 20,7 млрд рублей без НДС. Кроме того, будет платеж за отдельные категории запасов Рефтинской ГРЭС, включая запасы мазута, химических реагентов и запчастей, что соответствует условиям договора купли-продажи. В настоящее время компании работают над завершением взаиморасчетов по договору аренды и планируют закончить эту работу до конца июля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сделка также предусматривает дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд рублей в течение пяти лет, начиная с 1 октября 2019 года. Это произойдет при выполнении определенных условий.

В марте сообщалось, что Среднеуральская ГРЭС под Екатеринбургом может достаться "Т Плюс" после ухода Enel с российского рынка.