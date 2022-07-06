06 Июля 2022
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Директор Машиностроительного завода им. М.И. Калинина Николай Клейн (2022) | Фото: Накануне.RU

Директор ЗиКа: Минпромторг РФ должен брать импортозамещение в свои руки

Минпромторг РФ должен брать импортозамещение в свои руки. Такое мнение на полях "Иннопрома" высказал генеральный директор Машиностроительного завода им. М.И. Калинина, президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что потенциал уральских предприятий огромен, но его необходимо правильно использовать.

Руководитель предприятия, говоря об импортозамещении в производстве гражданской промышленности, отметил, что ЗиК выпускает коммунальные машины, практически во всех используется асинхронный двигатель. Раньше для выпуска техники его завозили из Италии, однако предприятие наладило производство своих двигателей. К концу года завод завершит импортозамещение почти по всей гражданке.

Клейн отметил, что получал множество предложений по изготовлению деталей для гражданской авиации (самолётов МС-21): шасси, гидравлика. Однако, по мнению главы ЗиКа, предприятия, не входящие в авиапром, не должны подключаться к авиастроению гражданских самолётов. Это Николай Клейн назвал преступлением и отметил, что согласился лишь на выпуск беспилотников.

"Там свои отраслевые стандарты, особые требования к предприятиям. Изготавливать детали на предприятиях общемаша выйдет боком. Есть возможность подключиться к беспилотникам. Мы знаем, как это делать, но даже я не рискую выходить на гражданскую авиацию. Надо возобновлять производство там, где это делалось раньше. Минпромторг должен брать в свои руки, выстраивать чёткую систему, а не бросать нас на произвол судьбы. Должен быть частично восстановлен госплан по импортозамещению. Иначе будет много ошибок и много денег выбросим на ветер", - заявил Николай Клейн.

В качестве примера "выбрасывания денег на ветер" эксперт привёл предприятия, специализирующиеся на выпуске 3D-принтеров: из 133 компаний на выходе осталось лишь несколько.

"Минпромторг должен выбирать по каждому направлению "старшую любимую жену". Дальше начинается конкуренция, а сперва должен быть госзаказ" - подчеркнул Клейн.

Теги: зик, импортозамещение



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