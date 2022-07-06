Администрация Челябинска обратится в полицию из-за вандалов, разрисовавших стену граффити

Администрация Челябинска требует привлечь к ответственности вандалов, разрисовавших подпорную стену на развязке улице Братьев Кашириных и Свердловский проспект, передает корреспондент Накануне.RU.

2 июля стену очистили и окрасили, но в ночь на 4 июля ее разрисовали граффити. Как сообщили в администрации города, они уже подготовили заявление в правоохранительные органы.

Горожан призвали бережно относиться к муниципальному имуществу и сообщать об актах вандализма.