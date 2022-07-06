06 Июля 2022
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Политика В России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Володин призвал США компенсировать убытки странам, пострадавшим от пандемии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в появлении коронавируса виноваты ученые США.

Политик отреагировал на высказывание американского ученого и главы комиссии по COVID-19 медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакса, который убежден, что вирус появился в результате действий "биотехнологических лабораторий США".

Володин отметил в Telegram, что последствиями коронавируса стали миллионы заболевших и погибших, произошел мировой экономический кризис. Он призвал Вашингтон компенсировать убытки всем странам, пострадавшим от пандемии.

Также спикер Госдумы потребовал, чтобы "военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру", были остановлены и рассекречены.

Ранее сообщалось, что США выделили грант на сумму более $3 млн на исследование возникновения коронавируса у летучих мышей, часть денег досталась институту вирусологии в китайском Ухане.

Интернет-журнал Intercept затребовал документацию на тему американского финансирования вирусологических изысканий в Китае и получил 900 страниц материалов. Из них следует, что грант для института в Ухани выделялся по линии Национальных институтов здоровья в 2014–2019 годах.

Теги: володин, сша, пандемия



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