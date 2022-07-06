ВС РФ впервые применили на Украине электромагнитные комплексы "Ступор"

Российские военные впервые применили электромагнитные комплексы "Ступор" в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника в силовых структурах, "Ступоры" успешно применили на западе ДНР для борьбы с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Отмечается, что в арсенале ВСУ находится большое количество различных моделей коптеров и БПЛА, поэтому использование переносных антидронов крайне актуально.

Источник отметил, что аппараты показывают высокую эффективность применения и удобны в использовании. "Ступор" при наведении прицела на объект и нажатии кнопки глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником. После этого дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место.