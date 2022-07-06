В Подмосковье приостановил работу крупнейший в РФ завод по производству вторичного свинца

В Подмосковье приостановил работу завод "Фрегат" – крупнейшее в стране производство вторичного свинца. Причина – отсутствие лицензии Минпромторга на экспорт свинца при крайне низком внутреннем спросе, пишет "Коммерсант".

Завод ежегодно выпускает до 40 тыс. тонн свинца и сплавов, это около четверти всего российского производства.

На экспорт необработанного металла производители должны получить лицензию, при этом на рынке требования для ее получения называют избыточными: поставщик должен представить лицензию на сбор, утилизацию, обработку и обезвреживание старых свинцово-кислотных аккумуляторов ОСКАБ (сырье для производства свинца). Однако завод не может иметь лицензии сразу на все виды деятельности с ОСКАБ. Минпромторг хотел с помощью лицензирования побороть кустарных переработчиков ОСКАБ.

В июне Минпромторг опубликовал проект поправок, согласно которым производителю достаточно будет иметь лицензию только на один вид деятельности с ОСКАБ. Но поправки так и не были официально опубликованы ведомством.

Пока работа "Фрегата" приостановлена на месяц. На заводе работает более двухсот человек, пока им будут выплачивать две трети оклада.