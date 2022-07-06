The Telegraph: Запад сократит поддержку Киева, если тот не переломит ситуацию до осени

Запад сократит поддержку Украины, если та не переломит ситуацию на фронте до осени. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на свои источники.

О том, что на Западе все чаще говорят о неизбежном поражении Украины, западные СМИ пишут уже больше месяца, с тех пор как российские войска после перегруппировки начали активно продвигаться, освобождая города в ЛНР. Автор отмечает, что в западных странах много тех, кто считает поддержку Киева бесполезной, в том числе среди влиятельных фигур.

Отношение Запада мог бы изменить какой-то крупный успех ВСУ, например взятие Херсона. Но это выглядит маловероятным, тем более с учетом тех потерь, которые несут ВСУ. Пока что все на Западе видят, что Украина только отступает, несмотря на поставки ей оружия.

Украинский военный эксперт Олег Жданов сказал, что "вряд ли Украина сегодня готова к освобождению Херсона, нам надо получить технику, сформировать необходимые резервы".

Накануне итальянское издание Il Giornale написало о том, что после освобождения российскими войсками Лисичанска и всей территории ЛНР страны НАТО усомнились в том, стоит ли им дальше поддерживать Украину.

"Последствия новых украинских разгромов грозят обостриться осенью, когда США и Европа столкнутся с последствиями энергетического кризиса и инфляции. По прогнозам JP Morgan, решение Кремля заблокировать продажу нефти на западных рынках приведет к росту цен на нефть до 380 долларов за баррель, что приведет к увеличению затрат на энергоносители. К тому времени разногласия на европейском фронте НАТО станут практически неизбежными. А общество в таких странах, как Италия, Франция и Германия, начнет задаваться вопросом, стоит ли претерпевать ради Украины, обреченной на поражение", - говорится в статье.

Другие СМИ пишут примерно в том же ключе: лучше пожертвовать частью территорий Украины сейчас, чем потом отдавать еще больше.

The Hill пишет, что западные страны начинают все чаще признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономике, но ничуть не останавливают Россию и даже в чем-то ей помогают. При этом к западным странам практически никто в мире не присоединился.

На днях секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заверил, что цели военной спецоперации на Украине будут достигнуты, несмотря на поставки западного оружия Киеву. Министр обороны Сергей Шойгу также заявил, что военная спецоперация завершится полным выполнением всех поставленных задач.