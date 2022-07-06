Донецк пережил очередной день мощных обстрелов

День 5 июля снова стал кошмарным для столицы ДНР. Почти в течение всего дня Донецк подвергался мощным обстрелам ВСУ из крупнокалиберной артиллерии, в том числе натовской. Взрывы были слышны во всех районах города. Против населения ДНР были применены также неуправляемые авиационные ракеты. В результате обстрелов погибли трое, много раненых, еще умер один человек, раненный накануне.

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Под ударами оказались Буденновский, Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы, а также Горловка, Ясиноватая и их окрестности.

В самом центре города погибла десятилетняя девочка, которая не успела добежать до дома. Мать погибшей сказала, что ее дочь буквально разорвало на части. СК РФ пообещал установить причастных к этому украинских боевиков.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о сложной ситуации в Республике из-за обстрелов со стороны украинских боевиков, которые понимают свою участь.