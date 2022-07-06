В Югре избрана мера пресечения сургутянке, оскорбившей русских

Сургутский городской суд избрал меру пресечения горожанке Рае Мамедовой, оскорбившей русских.

Решение суда – обвиняемой запрещены определённые действия, сообщает пресс-служба инстанции. Обвиняемая и её защитник не возражали против избрания такой меры пресечения. Мамедовой запрещено общаться со свидетелем, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, за исключением общения с правоохранителями и судом.

Интернетом она также может пользовать только в отдельных случаях – для вызова "скорой помощи", сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, в случае чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем, контролирующим органом и судом. Мамедова обязана являться самостоятельно по вызову следователя и (или) суда. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, конфликт разгорелся после того, как в чате, посвященном общению жителей одного из домов, произошел спор. Он касался резкого поведения матери детей, которых якобы уличили в недостойном поведении. Женщина в ответом комментарии оскорбила мужчину и весь русский народ. Свою оценку ситуации дал глава Сургута Андрей Филатов. Он отметил, что если тот или иной горожанин хочет жить и строить свое будущее в Сургуте, то нужно вести себя достойно. Первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов достаточно резко прокомментировал скандал.

В результате на нее было заведено административное дело. Женщина принесла извинения, однако горожан эти извинения не устроили. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела.