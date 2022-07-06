"Урал" разрешил болельщикам посетить один матч команды без Fan ID

ФК "Урал" организует встречу болельщиков с главной командой в преддверии старта нового сезона. Она состоится в эту субботу, 9 июля, на стадионе "Екатеринбург-Арена".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, впервые в истории клуба болельщики смогут посетить товарищеский матч, с которого и начнется мероприятие. Стартовый свисток игры "Урал" – "Крылья Советов" прозвучит в 15.00. Встреча пройдет в формате три тайма по 40 минут, а сразу после нее будет организовано общение игроков и тренерского штаба с поклонниками.

Кроме этого, всех пришедших ждет розыгрыш клубных призов. Как подчеркнули в "Урале", для посещения этого мероприятия цифровая "карта болельщика" (Fan ID) не нужна. Вход будет бесплатным для всех желающих.

Стоит отметить, что традиционная встреча команды с болельщиками не проводилась целых два года из-за пандемии ковида.

Напомним, Fan ID вводится на "Екатеринбург-Арене" и еще четырех российских стадионах уже с нового сезона, который стартует в июле. Без этой "карты болельщика" посещение матчей РПЛ будет невозможным.

Первый домашний матч нового чемпионата "Урал" сыграет 29 июля. Соперником команды Игоря Шалимова будет ФК "Краснодар".