Суд на месяц приостановил работу Каспийского трубопроводного консорциума

Суд в Новороссийске на 30 дней приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Причиной стали нарушения, которые Ространснадзор выявил на объектах КТК. В компании намерены обжаловать решение суда.

Экологическую проверку провели еще в мае по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.

В конце марта КТК сообщал о повреждениях оборудования на причальных устройствах (ВПУ). Эксплуатация их тогда была приостановлена. При этом Росприроднадзор не нашел следов разлива нефти в море.

По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами. КТК не находится ни под санкциями ЕС, ни США, отмечает РБК. Крупнейшими акционерами КТК являются "Транснефть" (24%) и казахский "КазМунайГаз" (19%).