В Челябинской области на мужчину, угнавшего автомобиль с пятилетним ребенком, завели уголовное дело

В отношении жителя Челябинска, угнавшего автомобиль, в котором находился спящий 5-летний ребенок, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел поздно вечером 4 июля на заправке на 18 км автодороги Подъезду к Екатеринбургу. Женщина вышла из машины и пошла к кассе, но, когда обернулась, увидела, что дверь ее автомобиля открывал неизвестный мужчина. Она бросилась к машине, но мужчина ее оттолкнул, сел в автомобиль и уехал. Женщина обратилась в полицию. Через полчаса автомобиль обнаружили. Мужчина, проехав пару километров, врезался в дорожное ограждение. Ребенок был пристегнут в детском кресле и не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.166 УК РФ (угон с применением насилия). Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.